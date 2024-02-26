Spiegel рассказало, сколько Украина сможет продержаться с тем запасом снарядов, что есть сегодня

Германия, как один из главных союзников Киева, предпринимает отчаянные усилия для решения проблемы дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пытаясь закупать их по всему миру. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал немецкому изданию Der Spiegel руководитель специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Генерал признался в том, что проблема приобретения боеприпасов достаточно сложная, поскольку артиллерийские и зенитные снаряды, необходимые украинской армии, не стоят "в изобилии на полках магазинов".

В материале говорится о том, что в Минобороны ФРГ вынуждены постоянно придумывать, где достать дефицитные боеприпасы для Украины. Авторы статьи указывают, что согласно прогнозам западных спецслужб, собственные запасы Украины закончатся "не позднее июня" или даже раньше.

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