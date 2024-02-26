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Spiegel рассказало, сколько Украина сможет продержаться с тем запасом снарядов, что есть сегодня

Собственные запасы ВСУ иссякнут не позднее июня, может быть, даже раньше

сегодня, 10:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия, как один из главных союзников Киева, предпринимает отчаянные усилия для решения проблемы дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пытаясь закупать их по всему миру. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал немецкому изданию Der Spiegel руководитель специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

Spiegel рассказало, сколько Украина сможет продержаться с тем запасом снарядов, что есть сегодня

Снаряды. Фото: из открытых источников

Генерал признался в том, что проблема приобретения боеприпасов достаточно сложная, поскольку артиллерийские и зенитные снаряды, необходимые украинской армии, не стоят "в изобилии на полках магазинов".

В материале говорится о том, что в Минобороны ФРГ вынуждены постоянно придумывать, где достать дефицитные боеприпасы для Украины. Авторы статьи указывают, что согласно прогнозам западных спецслужб, собственные запасы Украины закончатся "не позднее июня" или даже раньше.

Читайте также на портале "Комментарии" — ко второй годовщине российского вторжения в Украину наша страна подошла в худшей ситуации, чем это было год назад. Об этом пишут зарубежные издания, включая The Times, это осознаём и мы сами. Поддержка со стороны зарубежных партнеров (особенно США) ослабевает, внутри самой Украины нет той сплоченности, что ранее (особенно это видно по прениям вокруг законопроекта о мобилизации), а оккупационная армия РФ продолжает давить на фронте, мечтая захватить как можно больше новых территорий. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" состояние российско-украинской войны на данный момент, ее перспективы, а также рассказали, что следует предпринимать Украине для улучшения своих позиций.

Также издание "Комментарии" сообщало — действительно ли США будут с нами до конца: какие шансы получить долгожданную помощь.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/artilleriemunition-fuer-die-ukraine-europas-verzweifelte-jagd-nach-munition-a-e80d84c5-b95a-49ca-b100-9c4c8e147b2d
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