Спецсоль по 500 грн за пачку: Что это за чудо

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Моесеенко Валентина
К продаже было подготовлено 100 тысяч фирменных пачек соли с иллюстрациями "Мощь. Украинская каменная" уже появились в Сильпо и на Rozetka. Одна пачка стоит 500 грн, из которых 465 гривен направят на закупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, пишут "Комментарии".
«Артемсоль» собирает средства на флотилию дронов-камикадзе
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Цеха огромного предприятия "Артемсоль " после обстрелов рашистов сгорели, оборудование – уничтожено, здания – разрушены, а более 2500 человек вынуждены были покинуть свой дом.
По информации ГУР, волонтеры планируют укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которая уже в ближайшее время должна стать на защиту нашей страны вдоль всей линии фронта.
Дрон-камикадзе FPV (First Person View) для военных является революционным средством ведения боя, ведь такие беспилотные летательные аппараты используются фактически как снайперское оружие и могут поразить точно врага с расстояния до 8 километров.
Современные камеры и новейшие средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, находясь при этом на значительном, а затем и безопасном расстоянии.
Как писали ранее "Комментарии", в ВСУ сформируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Уже отобраны профессиональные бойцы, которые возглавят ударные роты украинской армии будущего, в которой будут воевать машины, а не люди. Каждая рота получит дроны и боеприпасы к ним, Starlink для обеспечения бесперебойной связи и другое оборудование, которое поможет бороться с кафирами в горячих точках. Присоединиться к созданию украинской Армии дронов может каждый желающий помочь нашим военным. А "Ловцы шахедов" уже в Украине. В настоящее время закуплено шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, сообщили в Минцифре.
Ранее "Комментарии" писали, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия, рассказал военный эксперт.
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