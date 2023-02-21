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Спецсоль по 500 грн за пачку: Что это за чудо

Платформа UNITED24 и «Артемсоль» выпустили спецпартию соли из оккупированного Соледара

сегодня, 16:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

К продаже было подготовлено 100 тысяч фирменных пачек соли с иллюстрациями "Мощь. Украинская каменная" уже появились в Сильпо и на Rozetka. Одна пачка стоит 500 грн, из которых 465 гривен направят на закупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, пишут "Комментарии".

Спецсоль по 500 грн за пачку: Что это за чудо

«Артемсоль» собирает средства на флотилию дронов-камикадзе


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"Минувшим летом пачки "Артемсоли", которую знают и любят миллионы украинцев, исчезла с полок крупных продуктовых сетей. Но сама соль – соль из шахт Соледара – уцелела, — прокомментировали на платформе UNITED24 . – Все потому, что в апреле 2022 года из-за российских обстрелов в шахтах Соледара впервые со времен Второй мировой войны перестали добывать соль " .

Цеха огромного предприятия "Артемсоль " после обстрелов рашистов сгорели, оборудование уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек вынуждены были покинуть свой дом.

"Специалисты разделили 20 тонн соли на 100 000 символических пачек, проиллюстрировал которые дизайнер Артем Гусев, – говорят волонтеры. – На упаковке слово "Соль" заменено на "Мощь", а каменный цветок – на трезубец ".

По информации ГУР, волонтеры планируют укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которая уже в ближайшее время должна стать на защиту нашей страны вдоль всей линии фронта.

Дрон-камикадзе FPV (First Person View) для военных является революционным средством ведения боя, ведь такие беспилотные летательные аппараты используются фактически как снайперское оружие и могут поразить точно врага с расстояния до 8 километров.

Современные камеры и новейшие средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, находясь при этом на значительном, а затем и безопасном расстоянии.

Как писали ранее "Комментарии", в ВСУ сформируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Уже отобраны профессиональные бойцы, которые возглавят ударные роты украинской армии будущего, в которой будут воевать машины, а не люди. Каждая рота получит дроны и боеприпасы к ним, Starlink для обеспечения бесперебойной связи и другое оборудование, которое поможет бороться с кафирами в горячих точках. Присоединиться к созданию украинской Армии дронов может каждый желающий помочь нашим военным. А "Ловцы шахедов" уже в Украине. В настоящее время закуплено шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, сообщили в Минцифре.

Ранее "Комментарии" писали, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия, рассказал военный эксперт.



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