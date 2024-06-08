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Спецслужбы РФ начинают новую кампанию против Украины: в ГУР раскрыли подробности

Кремль выделил на реализацию новой масштабной кампании против нашей страны 15 миллионов долларов

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупреждают, что спецслужбы России готовят новую кампанию против нашей страны – это очередная информационно-психологическая операция за более, чем 10 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР Минобороны.

Спецслужбы РФ начинают новую кампанию против Украины: в ГУР раскрыли подробности

Спецслужбы РФ. Фото: из открытых источников

Украинская разведка информирует о подготовке спецслужбами государства-агрессора России очередной ИПСО, направленной на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности, против украинской военной разведки.

"На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о ряде статей и "фильмов", в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

В ГУР подчеркивают, что целью очередной информационной атаки России является дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников; блокирование работы ведомств, которые разрабатывают и выполняют боевые и специальные задачи против Москвы; создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

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