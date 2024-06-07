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Путин проговорился и сделал искреннее признание в своих преступлениях: объяснение ГУР

Андрей Юсов заявил, что путинский режим начинает в порыве истерики публично говорить вещи, о которых в кремлевских кабинетах говорят давно

сегодня, 13:28
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Кравцев Сергей
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Яростные заявления российского диктатора Владимир Путина о намерениях террористических действий в мире будут дополнительными доказательствами на суде по его военным преступлениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, капитан Андрей Юсов.

Путин проговорился и сделал искреннее признание в своих преступлениях: объяснение ГУР

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Телеведущая попросила представителя украинской разведки прокомментировать угрозы Путина наносить удары по странам, которые поставляют Украине оружие.

"Наконец государство-террорист и путинский режим начинает в порыве истерики публично говорить вещи, о которых в кремлевских кабинетах говорят давно. А на самом деле уже даже делали, потому что ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся с использованием именно российского оружия. Поэтому речь может идти только о легализации этой практики", – высказался Андрей Юсов.

Он отмечает, когда Путин говорит, что кому-то будет передавать российское оружие, то сам собой возникает вопрос: кому? С какими режимами и с какими группировками в мире сотрудничает Кремль?

По словам Андрея Юсова, на самом деле речь идет в большинстве случаев о непризнанных структурах, о террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли к власти в результате недемократических военных процессов. Поэтому, в сущности, — это искренние признания, которые станут дополнительными аргументами во время международного трибунала".

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