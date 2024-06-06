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Париж ответил на угрозы Москвы бить по инструкторам Франции в Украине

Франция дала понять, что готова к поднятию ставок в войне

сегодня, 07:37 comments1232
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия угрожает, что французские инструкторы "станут законной целью", если их отправят в Украину. Такие заявления не останутся без ответа. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "BFMTV".

Париж ответил на угрозы Москвы бить по инструкторам Франции в Украине

Россия и Франция. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов отличился скандальными высказываниями в адрес Парижа.

"Если вы пошлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы обучить украинских солдат лучше выцеливать и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", — заявил Макогонов.

Реакция Франции последовала практически молниеносно. Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан уже отреагировал на такие угрозы.

"Это возмутительные высказывания, которые не останутся без ответа", — пообещал дипломат.

При этом Кристоф Лемуан не стал раскрывать, каким именно может быть ответ для России, сославшись на то, что этот вопрос все еще обсуждается.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее у Путина уже делали предупреждения иностранным военным, которые собираются в Украину. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки военных "не будут иметь иммунитет" от российских ударов.

Также в подобном ключе высказался министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров. Он заявил, что у Кремля есть факты, которые дают основания предположить, что французские военные инструкторы уже работают в Украине. При этом министр страны-агрессора назвал французских инструкторов "законной целью".




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Источник: https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/des-propos-scandaleux-paris-hausse-le-ton-contre-le-porte-parole-de-l-ambassade-de-russie-en-france_AD-202406050709.html
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Бог

сегодня, 06:46

Хохлы-ну вы наивные,как дети.Если педерасты дернуться,10 Тополей по 1 мегатонне и от петухов останеться лунный пейзаж.


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