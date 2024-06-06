Париж ответил на угрозы Москвы бить по инструкторам Франции в Украине

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Кравцев Сергей
Россия угрожает, что французские инструкторы "станут законной целью", если их отправят в Украину. Такие заявления не останутся без ответа. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "BFMTV".
Россия и Франция. Фото: из открытых источников
Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов отличился скандальными высказываниями в адрес Парижа.
Реакция Франции последовала практически молниеносно. Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан уже отреагировал на такие угрозы.
При этом Кристоф Лемуан не стал раскрывать, каким именно может быть ответ для России, сославшись на то, что этот вопрос все еще обсуждается.
Читайте также на портале "Комментарии" — ранее у Путина уже делали предупреждения иностранным военным, которые собираются в Украину. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки военных "не будут иметь иммунитет" от российских ударов.
Также в подобном ключе высказался министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров. Он заявил, что у Кремля есть факты, которые дают основания предположить, что французские военные инструкторы уже работают в Украине. При этом министр страны-агрессора назвал французских инструкторов "законной целью".
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Бог
сегодня, 06:46
Хохлы-ну вы наивные,как дети.Если педерасты дернуться,10 Тополей по 1 мегатонне и от петухов останеться лунный пейзаж.