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Действительно ли россияне сосредоточили в Украине и на границе 550 тысяч солдат: ответ ГУР

Россияне станули в Украину разные подразделения, в том числе так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор сосредоточила на границе и на оккупированных территориях Украины около 550 тысяч захватчиков. Но речь идет не только о солдатах, но и о ФСБ и других военизированных подразделениях. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Действительно ли россияне сосредоточили в Украине и на границе 550 тысяч солдат: ответ ГУР

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР отметил, информация о том, что россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и у границы около 550 тысяч солдат – не новая.                                                         

"Она уже несколько месяцев остается постоянной и включает в себя разные подразделения, в том числе так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на оккупированных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местное население", — пояснил Юсов.

Следует добавить, что на днях ряд СМИ со ссылкой на ГУР заявили, что Россия держит возле украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины около 550 тысяч оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Андрей Юсов заявил, сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков. 

Также издание "Комментарии" сообщало – информация о якобы создании россиянами "буферной зоны" не имеет ничего общего с реальностью. Цель ее распространения – посеять панику внутри Украины. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.




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