Спецназовцы Нацгвардии показали, как остановили прорыв врага в Донецкой области

Враг не оставляет попыток прорваться в Донецкой области, штурмом атакуя позицию ВСУ. Очередной прорыв врага провалился из-за умелых действий спецназовцев Нацгвардии в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", видео, как украинские защитники отбили атаку россиян, опубликовано на странице НГУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении к видео говорится, что во время разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины заметили, что противник готовится проводить наступательные и штурмовые действия.

В частности, на направление, которое держат украинские силы обороны, двигалась техника и военные страны-агрессора. Их координаты были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу.

На другом направлении, где враг пытался осуществить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника.

Как отмечают гвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию.

"Не допустить прорыв врага на этом направлении первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра", – говорится в сообщении.

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