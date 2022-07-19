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Спецназовцы и десантники показали, что осталось от оккупантов под Славянском (ВИДЕО)

ВСУ не дают захватчика подобраться близко к Славянску

сегодня, 18:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Бойцы отдельного отряда спецназначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками ликвидировали группу российских военных недалеко от Славянска Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Фейсбук.

Спецназовцы и десантники показали, что осталось от оккупантов под Славянском (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

В официальном сообщении говорится, что уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Нацгвардии Украины под Славянском.

"Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском", — говорится в сообщении.

При этом не сообщается, когда именно воинам удалось ликвидировать оккупантов.                                                                                            

Стоит отметить, что по обновленным данным британской разведки, битва за Славянск может стать ключевой на Донбассе, ведь российские войска массированно пытаются наступать именно в этом направлении. Практически ежедневно враг обстреливает город.

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Источник: https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/1093544034893054/
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