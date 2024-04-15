"Спасут" ли Украину 7 комплексов Patriot: как закрыть небо над Харьковом

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Кравцев Сергей
Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны для защиты от атак со стороны РФ. В частности, ведется работа над получением 7 комплексов Patriot. Смогут ли новые комплексы Patriot спасти Украину от сокрушительных атак врага? Как прикрыть те города, которые непосредственно находятся у российской границы, как тот же Харьков? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап в ходе интервью оценил, насколько 7 комплексов Patriot помогут Украине. Он объяснил, что эти семь комплексов Patriot нужно умножать на количество пусковых установок – от 4 до 8.
По его словам, это серьезно усилило бы нашу оборону. Криволап также обратил внимание на комплексы "Праща Давида", способные бороться с баллистикой. Эксперт отметил, что эта система более современная, мобильная, скоростная и значительно дешевле.
Что касается защиты Харькова, страдающего от постоянных атак со стороны РФ, то эксперт упомянул о комплексе "Праща Давида", отвечающем не только за уничтожение аэродинамических целей, но и перехват баллистических ракет.
По словам Криволапа, тогда Харьков будет защищен.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала рассказал, что у батареи ЗРК Patriot может быть 6, 8 или 10 пусковых установок. Он отметил, что европейские батареи часто имеют 8 пусковых установок.
Он напомнил, что Германия, у которой в распоряжении крайне ограничено количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, отдаст Украине еще один такой ЗРК. Единственная страна, имеющая более 1000 необходимых Киеву пусковых установок, – США и власти этой страны не передали ни одного Patriot.
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