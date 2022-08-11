logo

BTC/USD

24691.53

ETH/USD

1922.22

LTC/USD

63.03

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из стали» призывают подписать петицию
commentss НОВОСТИ Все новости

Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из стали» призывают подписать петицию

Совет жен и матерей защитников Украины «Женщины из стали» создал петицию, адресованную ключевым международным организациям

сегодня, 14:35
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Мир не может молча наблюдать, как российские террористы устраивают публичную расправу над пленными украинскими защитниками. Совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали" создал петицию, адресованную ключевым международным организациям, которые, по нашему убеждению, могут повлиять на решение катастрофической ситуации, в которой оказались украинские военнопленные.

Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из стали» призывают подписать петицию

«Женщины из стали» призывают поддержать петицию (фото из открытых источников)

Мы должны объединиться и заставить цивилизованный мир дать адекватный ответ на угрозы рашистских дикарей, дерзко демонстрирующих свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования, совершая судилище над защитниками Украины.

Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из стали» призывают подписать петицию - фото 2
Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из стали» призывают подписать петицию - фото 3

Призываем родных и близких украинских защитников, а также всех, кому небезразлична судьба наших героических ребят поддержать электронную петицию и максимально распространять ее, привлекая как можно больше людей.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

Никто не может так много, как все вместе!

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Минцифра уже обратилась в компанию Meta по поводу этой ситуации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Федоров подчеркнул, что ведомство ожидает от компании скорейшей реакции. Ведь убеждены, что страницы защитников Украины не должны быть заблокированы. Также министр выразил надежду, что Meta изменит систему модерации контента в соцсетях, ведь многие украинские страницы и аккаунты остаются заблокированными.






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!