Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из стали» призывают подписать петицию

Мир не может молча наблюдать, как российские террористы устраивают публичную расправу над пленными украинскими защитниками. Совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали" создал петицию, адресованную ключевым международным организациям, которые, по нашему убеждению, могут повлиять на решение катастрофической ситуации, в которой оказались украинские военнопленные.

«Женщины из стали» призывают поддержать петицию (фото из открытых источников)

Мы должны объединиться и заставить цивилизованный мир дать адекватный ответ на угрозы рашистских дикарей, дерзко демонстрирующих свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования, совершая судилище над защитниками Украины.

Призываем родных и близких украинских защитников, а также всех, кому небезразлична судьба наших героических ребят поддержать электронную петицию и максимально распространять ее, привлекая как можно больше людей.

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Никто не может так много, как все вместе!

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Минцифра уже обратилась в компанию Meta по поводу этой ситуации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Федоров подчеркнул, что ведомство ожидает от компании скорейшей реакции. Ведь убеждены, что страницы защитников Украины не должны быть заблокированы. Также министр выразил надежду, что Meta изменит систему модерации контента в соцсетях, ведь многие украинские страницы и аккаунты остаются заблокированными.









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