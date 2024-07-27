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Спасенных жизней будет больше: в Украине запустили в производство робота для эвакуации раненых

Михаил Федоров показал робота для эвакуации раненых

сегодня, 12:42
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Кравцев Сергей

В Украине запустили в серийное производство работа Ratel Н. Он предназначен для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Спасенных жизней будет больше: в Украине запустили в производство робота для эвакуации раненых

В Украине запустили серийное производство работа Ratel Н

Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1. Робот может перевозить около 400 килограммов живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу несколько человек.

Благодаря конструкции робот может двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. Ratel Н также оснащен ночными камерами для эффективного выполнения задач в условиях низкой видимости и ночью.

Машина может выполнять разные задачи. На робота можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочную установку. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на большой дистанции.

"Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство — военные используют его и дают положительный фидбек", — отмечает Михаил Федоров.

Стоит отметить, Украина значительно нарастила производство оружия во время войны. Оружие производится как государственными, так и частными предприятиями. Также Украина запустила общие проекты с партнерами.

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