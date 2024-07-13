На фронте у ВСУ появилось новое «адское оружие»

На фронте приобретает все большую популярность новый тип оружия для беспилотников. Речь идет о боеприпасах, которые хорошо подходят для уникальных возможностей небольших дронов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Forbes.

БПЛА. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что военные начали использовать термит, способный прожечь металл.

Горящий термит обычно состоит из смеси оксида железа и алюминия. Он горит потому, что кислород, содержащийся в ржавчине, сильнее притягивается к алюминию, чем к железу, поэтому ему не нужен кислород извне, и он будет гореть под водой. Достигая температуры около 4 000F, термитная реакция имеет тенденцию расплавлять все, к чему прикасаются.

В отличие от других типов оружия, термит должен находиться очень близко к цели. Именно поэтому термитные гранаты AN-M14 армии США больше относятся к классу средств разрушения, чем к оружию, и используются для повреждения, обездвижения или уничтожения транспортных средств, систем вооружения, укрытий или боеприпасов. Небольшой дрон отлично подходит для доставки таких гранат к цели.

Сочетание беспилотников и термита – мощная комбинация, поскольку точное доставка дрона может направить термит именно туда, где он будет иметь наибольший эффект. И даже небольшая зеленка может повлечь за собой большой пожар.

Термит не так эффективен против брони, как боеголовки с кумулятивными зарядами, и не так полезен для противопехотного применения, как осколочные, и не имеет такой мощной взрывной силы, как термобарические конструкции. Но он очень полезен для точных атак по легковоспламеняющимся целям.

По мере того, как Украина ужесточает атаки беспилотников на российские нефте- и газохранилища и электроподстанции, термомит, вероятно, будет использоваться все чаще. Металлические клетки, которые россияне начали устанавливать вокруг объектов инфраструктуры, вряд ли смогут остановить украинцев.

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