Спасательные работы завершены: скольких киевлян убила Россия во время ракетной атаки

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Slava Kot
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила об окончании аварийно-спасательных и восстановительных работ в Киеве после ракетной атаки России 8 июля. По информации ГСЧС, Россия убила в Киеве 33 человека, из них 5 детей.
33 человека погибли из-за ракетного удара России. Фото из открытых источников
В ГСЧС объявили, что спасательная операция в Киеве завершена после ракетного удара России.
Служба по чрезвычайным ситуациям объявила количество погибших, раненых и спасенных после массированного ракетного удара России по столице Украины.
Напомним, что после массированной ракетной атаки по столице Украины, в Киеве продолжались спасательно-розыскные операции в восьми из десяти районах. Россияне попали в жилые дома и медицинские учреждения, в том числе пострадала детская больница "Охматдет" и клиника "Адонис".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты назвали, кто несет ответственность за российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле Дмитрий Песков отреагировал на ракетный удар РФ по детской больнице в Украине.
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