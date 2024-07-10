Спасательные работы завершены: скольких киевлян убила Россия во время ракетной атаки

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила об окончании аварийно-спасательных и восстановительных работ в Киеве после ракетной атаки России 8 июля. По информации ГСЧС, Россия убила в Киеве 33 человека, из них 5 детей.



33 человека погибли из-за ракетного удара России. Фото из открытых источников

В ГСЧС объявили, что спасательная операция в Киеве завершена после ракетного удара России.

"Аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены. Это были трагические, напряженные и изнурительные дни. Враг еще раз подтвердил свой статус "страны-террориста". Чрезвычайные спасатели и десятки единиц техники непрерывно разбирали завалы, пытаясь спасти каждую жизнь", — говорится в сообщении ГСЧС.

Служба по чрезвычайным ситуациям объявила количество погибших, раненых и спасенных после массированного ракетного удара России по столице Украины.

"В результате вражеского обстрела 8 июля в Киеве погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, из них 10 детей. 11 человек спасены", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, что после массированной ракетной атаки по столице Украины, в Киеве продолжались спасательно-розыскные операции в восьми из десяти районах. Россияне попали в жилые дома и медицинские учреждения, в том числе пострадала детская больница "Охматдет" и клиника "Адонис".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты назвали, кто несет ответственность за российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле Дмитрий Песков отреагировал на ракетный удар РФ по детской больнице в Украине.



