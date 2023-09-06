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Спасательная операция завершена: количество жертв возросло

Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена - число жертв возросло до 17

сегодня, 20:19
Автор:
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Константин Куликов
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МВД Украины заявило о завершении поисково-спасательной операции в Константиновке Донецкой области, где сегодня днем рашисты нанесли артиллерийский удар по рынку. Об этом сообщают "Комментарии".

Спасательная операция завершена: количество жертв возросло

Спасательная операция на рынке в Константиновке, ФОТО - МВД Украины

"По состоянию на 18:00, в результате российского обстрела 17 человек погибли и 32 получили ранения", – говорится в сообщении.


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Ранее сегодня президент Украины сообщал о 16 погибших. Владимир Зеленский назвал рашистов нелюдями.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", — заявил Владимир Зеленский.

Константиновка — город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской общины. Освобождено от террористического подразделения российских наемников и местных коллаборантов 5 июля 2014 г. в ходе проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями. По состоянию на 2017 год, здесь проживало 78 тысяч человек. Город расположен в северной части Донецкой области на реке Кривой Торец.

Тем временем, США предупредили Ким Чен Ына о "последствиях" за поддержку РФ. США призвали северокорейского диктатора придерживаться взятых на себя обязательств.

Суд у ЕС снял санкции с российского бизнесмена. Суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из Совета директоров 11 апреля 2022 года.

А ВСУ нацелились на освобождение нового города на юге. Вооруженные силы Украины сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.



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