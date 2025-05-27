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Союзники передадут Украине ракеты к Patriot, но есть нюанс

WP пишет о том, что после согласия США Германия передаст Украине ракеты для Patriot, но они менее эффективны, чем более современная версия

сегодня, 08:08
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Кравцев Сергей

США дали "зеленый свет" Германии реэкспортировать в Украину материалы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь Берлин намерен передать Киеву ракеты PAC-2, которые уступают по эффективности более современным PAC-3. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на европейского дипломата, который говорил на условиях анонимности.

Союзники передадут Украине ракеты к Patriot, но есть нюанс

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, эти ракеты не настолько эффективны в перехвате баллистики. А высокопоставленный представитель украинской разведки отметил, что российскую баллистическую ракету среднего радиуса действия "Орешник" не могут перехватить даже PAC-3.

"Хотя Украина может использовать собственные отечественные средства противовоздушной обороны и европейскую помощь для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, ей все еще нужны ракеты Patriot и системы для перехвата баллистических ракет", – говорится в сообщении. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М",чем создала для Украины серьезные трудности. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, ведь предоставленные при администрации Джо Байдена запасы иссякают, а команда Дональда Трампа не спешит присылать новые. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на шесть украинских и западных чиновников.

В материале говорится, что, несмотря на атаки России дронами и крылатыми ракетами, наибольшую угрозу представляют баллистические ракеты. Как отмечает издание, эффективно противодействовать им можно только с помощью систем Patriot.

Баллистические ракеты отличаются большой скоростью, из-за чего их очень трудно перехватить. Именно эти ракеты стали главной причиной уничтожения более половины энергетической инфраструктуры Украины во время массированных ударов 2023-2024 годов.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/26/ukraine-patriot-missiles-air-defense-raytheon/
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