Patriot больше не может эффективно сбивать российские ракеты: что произошло

Российская оккупационная армия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М",чем создала для Украины серьезные трудности. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Спикер пояснил, речь идет о применении радиолокационных ловушек. Из-за этого системы Patriot могут работать менее эффективно.

По словам Юрия Игната, ракеты, которые атакуют по баллистической траектории – "Искандер-М" – были модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек. Полет квазиракеты происходит по квазитраектории – ракета в полете не летит по прямой и не просто падает, а совершает маневры. Системе Patriot, которая предназначена для сбивания баллистики и рассчитывает точку перехвата, сложнее эту точку предугадать.

Отметим, в ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ.

Военные отчитываются, что сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ. Основным направлением атаки была столица, но также ракеты атаковали Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую область.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Юрий Игнат рассказал, что большинство ударных БПЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.



