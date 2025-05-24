Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками: какие области пострадали

В ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ.

ПВО. Фото: из открытых источников

Военные отчитываются, что сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.

Основным направлением атаки была столица, но также ракеты атаковали Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую область.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 мая украинская столица оказалась под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики. Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили только после 5 часов утра в субботу, 24 мая. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города.

Так, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спас мужчина, который с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – передан медикам. В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован. В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар.



