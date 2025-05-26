У Украины заканчиваются ракеты к Patriot: почему США не спешат помочь

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, ведь предоставленные при администрации Джо Байдена запасы иссякают, а команда Дональда Трампа не спешит присылать новые. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на шесть украинских и западных чиновников.

Системы Patriot (фото из открытых источников)

В материале говорится, что, несмотря на атаки России дронами и крылатыми ракетами, наибольшую угрозу представляют баллистические ракеты. Как отмечает издание, эффективно противодействовать им можно только с помощью систем Patriot.

Баллистические ракеты отличаются большой скоростью, из-за чего их очень трудно перехватить. Именно эти ракеты стали главной причиной уничтожения более половины энергетической инфраструктуры Украины во время массированных ударов 2023-2024 годов.

Patriot остаются единственным действенным оружием для защиты от таких атак. Нехватка этих систем сказалась во время выходных на День памяти в США, когда украинским силам не удалось сбить ни одну из девяти баллистических ракет, выпущенных Россией, две из которых были направлены на Киев.

Хотя Дональд Трамп публично осудил удары России, четкую позицию по усилению военной помощи Украине он не озвучил. Государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате отметил, что у Соединенных Штатов нет свободных систем Patriot для передачи Украине, а также призвал европейских партнеров поделиться собственными запасами. В то же время, по его словам, ни одна из европейских стран не готова отказываться от своих систем.

Европейские союзники также проявляют осторожность. Германия согласилась передать Украине системы Patriot и четыре установки IRIS-T, однако речь идет об устаревших ракетах PAC-2, менее эффективных против баллистических целей по сравнению с новейшими PAC-3.

Другой возможной альтернативой считаются ракеты Aster европейского производства, но их эффективность в боевых условиях против баллистических объектов до сих пор не доказана.

Украинские чиновники признают, что администрация Трампа, вероятно, согласится на продажу систем Patriot, но не предоставит их в рамках военной помощи. Один из высокопоставленных представителей заявил:

"Они мыслят как бизнесмены. Если я вам что-то дам — вы должны что-то дать вместо этого. Нам придется к этому адаптироваться", — сказал чиновник.

Однако даже в случае готовности купить системы возникает еще одна проблема — ограниченные производственные мощности. По словам западных дипломатов, компания Raytheon еще расширяет производство для удовлетворения растущего спроса после 2022 года. США же стремятся сохранить часть своих запасов в случае возможной эскалации с Ираном или другим противником.

Поиск дополнительной батареи Patriot для Украины продолжается в Европе уже несколько недель, но пока безрезультатно. Каждое государство понимает, что передача комплекса – это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности.

"Им следует сравнить преимущества поддержки Украины и ослабления собственных сил. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало", — подчеркнул один из чиновников.

Ожидается, что вопрос ПВО станет ключевым во время визита министра обороны США Пита Гегсети в штаб-квартиру НАТО в начале июня. Тогда возможно объявление о новых обязательствах по передаче систем Patriot Украине, однако, скорее всего, не от США напрямую.

По мнению украинских чиновников, администрация Трампа вряд ли будет публично объявлять о передаче Patriot, опасаясь разозлить Путина и сорвать потенциальные мирные переговоры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США после массированного удара РФ по Украине предлагают перейти от слов к действиям. После масштабной ракетной атаки России по территории Украины конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон выступил с заявлением о необходимости честного подхода, максимального усиления поддержки Украины оружием и введения жесточайших санкций против России. По его словам, дипломатические усилия не влияют на президента РФ Владимира Путина.