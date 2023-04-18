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Союзник Украины передал 8 танков Leopard 2

Еще 8 танков получила Украина от союзников.

сегодня, 13:55
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Автор:

Slava Kot

Украина получила от Канады восемь танков немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

Союзник Украины передал 8 танков Leopard 2

Танки Leopard 2 в Украине. Фото из открытых источников


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На минувшей неделе стало известно, что обещанные от Канады танки Leopard 2 находятся в Польше. Именно на этих танках украинские военные проходили часть своего учения. Теперь они попали в Украину.

"Канада уже передала Украине 8 танков. Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады в рамках OpUNIFIER", — сообщили в Генштабе.

Таким образом, в Украину уже отправили свои танки несколько стран НАТО. В марте о передаче танков Leopard 2 объявила Германия. Также в конце марта Португалия выполнила обещание и направила свои Leopard 2A6 в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны НАТО передали свои истребители Украине. Польша объявила в начале апреля, что ее самолеты Миг-29 уже в Украине. Словакия же сообщила в середине апреля о доставке 13 истребителей. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что четыре самолета были доставлены в Украину пилотами ВСУ, а остальные из-за суши. Такое решение было принято в целях безопасности.

Также "Комментарии" писали о Китае, который вводит новые правки в призыв и мобилизацию, которые вступят в силу с 1 мая. В новых изменениях добавили раздел о мобилизации, а также хотят повысить эффективность призыва из-за привлечения высококвалифицированных новобранцев в армию КНР. Такое решение принято с модернизацией войск Китая, включая возможность будущей агрессии против Тайваня.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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