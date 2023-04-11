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Союзник Украины готовится передать истребители: есть несколько условий

Болгария может продать Украине истребители Миг-29, однако ждет современных самолетов вместо Запада.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны Болгарии подтвердило переговоры с Украиной о передаче истребителей Миг-29. Условием отправки их в Украину является получение Болгарией более современных самолетов от западных союзников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс-Украина.

Союзник Украины готовится передать истребители: есть несколько условий

Миг-29. Фото из открытых источников

Интерфакс-Украина, ссылаясь на агентство ЭФЭ, утверждает, что Болгария готова предоставить Украине истребители, однако за них придется заплатить. Еще одним условием является то, что Болгария должна получить от Запада более современные истребители. Если страна передаст самолеты Украине, останется без истребителей на 1,5 года. Согласно контракту, партия американских F-16 прибудет в Болгарию в 2025 году.


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Военные силы Болгарии имеют в своем арсенале 16 самолетов МиГ-16, однако лишь шесть находятся в рабочем состоянии. Большинство деталей для своих советских истребителей Болгария получала от России, однако из-за санкций не может поддерживать в надлежащем рабочем состоянии самолеты.

Первое упоминание о возможной передаче Украине истребителей МиГ-16 из Болгарии было найдено в секретных документах Пентагона, недавно попавших в свободный доступ через соцсети. Следует отметить, что президент Болгарии Румен Радев высказывается против предоставления Украине военного оружия, однако в Болгарии прошли выборы и продолжается процесс формирования правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария отправила вооружение на миллиарды долларов в Украину.

Также "Комментарии" писали о военном эксперте, который назвал два человека, что заставят Путина сесть за стол переговоров.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/903188.html
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