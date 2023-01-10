Союзник Путина сказал с кем Россия воюет в Украине

Один из ближайших соратников президента России Владимира Путина Николай Патрушев рассказал с кем, по его мнению, сражается Российская Федерация. По словам секретаря Совбеза России, это не Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Фото из откровенных источников

Военные эксперты считают секретарь Совета безопасности России Николая Патрушева одним из идеологов жесткой войны, которую Путин начал в Украине. Близкий союзник Путина утверждает, что Россия не воюет с Украиной, а борется с военным альянсом, который якобы возглавляет США.

"События в Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом – это военное противостояние России и НАТО, и прежде всего США и Британии", – сказал российский политик Николай Патрушев.

Патрушев считает, что Запад хочет стереть Россию с политической карты мира, несмотря на то, что именно лидер Кремля начал войну в Украине.

"Планы Запада состоят в том, чтобы продолжать разрывать Россию, и в конце концов просто стереть ее с политической карты мира", — говорит соратник Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на поставки западных танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о наблюдаемом в декабре рекордном дефиците бюджета Российской Федерации . За последний месяц 2022 года Россия потратила так много денег, что предыдущие 11 месяцев положительных показателей не помогли спасти бюджет от дефицита. Таких негативных показателей во время президентства Владимира Путина не фиксировали в последние годы, кроме 2020 года, когда в мире царила эпидемия коронавируса.

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