Советский Союз распался, но не имперские претензии России – Каспаров

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров критикует путинский режим и осуждает вторжение России в Украину. Каспаров рассказал, что распад России это не самый лучший сценарий ее будущего, однако хуже было дать существовать и дальше Российской Империи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание BILD.

Гроссмейстер Гарри Каспаров. Фото из открытых источников

Гарри Каспаров родился во времена СССР, а после его распада получил гражданство РФ, однако с приходом к власти Путина стал беглецом и скрывается в Хорватии. Известный шахматист, критикующий режим Путина, дал интервью для немецкого издания BILD, в котором рассказал о будущем России. По мнению гроссмейстера, Запад должен превратить Россию в "нормальное государство" лишив ее имперских амбиций.

"У Запада есть выбор не между хорошим и плохим, а между плохим и не очень. Распад Российского государства – не идеальный сценарий, но выживание Российской империи было бы хуже. В 1991 году Советский Союз распался, но не имперские претензии России. Только без этих претензий Россия может стать нормальным государством", – говорит Каспаров.

Шахматист считает, что Запад должен поставить свою цель в противостоянии против Путина.

Почти 80 лет назад на конференции в Касабланке союзники определили цель войны: безусловную военную победу над нацистской Германией. Тогда, в январе 1943 года, Сталинградская битва еще не завершилась, фашистская Италия еще воевала на стороне Оси, поэтому условия были гораздо сложнее, чем сегодня. Запад имеет военное преимущество, ему стоит лишь решиться определить цель войны. Путин похож на игрока в покер со слабой рукой, он постоянно блефует: он знает, что намного слабее в военном плане, поэтому ядерные угрозы продолжают поступать", — утверждает Гарри Каспаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Каспаров указал на момент, когда рухнет путинский режим.

Также "Комментарии" писали об возмущении Кремля , ведь представителей России не направили приглашение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!