Советский Союз распался, но не имперские претензии России – Каспаров

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Slava Kot
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров критикует путинский режим и осуждает вторжение России в Украину. Каспаров рассказал, что распад России это не самый лучший сценарий ее будущего, однако хуже было дать существовать и дальше Российской Империи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание BILD.
Гроссмейстер Гарри Каспаров. Фото из открытых источников
Гарри Каспаров родился во времена СССР, а после его распада получил гражданство РФ, однако с приходом к власти Путина стал беглецом и скрывается в Хорватии. Известный шахматист, критикующий режим Путина, дал интервью для немецкого издания BILD, в котором рассказал о будущем России. По мнению гроссмейстера, Запад должен превратить Россию в "нормальное государство" лишив ее имперских амбиций.
Шахматист считает, что Запад должен поставить свою цель в противостоянии против Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Каспаров указал на момент, когда рухнет путинский режим.
Также "Комментарии" писали об возмущении Кремля , ведь представителей России не направили приглашение.
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