Совет министров Крыма перевели на дистанционную работу: чего боятся оккупанты

Оккупационный Совет министров временно захваченного Крыма теперь будет на дистанционке. Причина тому – постоянные удары ВСУ на военные объекты российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram партизанского движения "Атеш".

Крым. Фото из открытых источников

По информации источников "Атеш" из Симферопольской районной оккупационной администрации, 95% сотрудников так называемого Совета министров Крыма в Симферополе переведены на отдаленную работу. Это касается многих других органов оккупационной администрации на территории полуострова.

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Как отмечают партизаны, оккупанты прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма.

"Такие действия демонстрируют реальную оценку российской ПВО и возможности содержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений. Удары в Крыму продолжатся, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию", — отметили в "Атеш".

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