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Совет министров Крыма перевели на дистанционную работу: чего боятся оккупанты

По информации "Атеш", Совет министров Крыма перевели на дистанционную работу

сегодня, 13:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Оккупационный Совет министров временно захваченного Крыма теперь будет на дистанционке. Причина тому – постоянные удары ВСУ на военные объекты российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram партизанского движения "Атеш".

Совет министров Крыма перевели на дистанционную работу: чего боятся оккупанты

Крым. Фото из открытых источников

По информации источников "Атеш" из Симферопольской районной оккупационной администрации, 95% сотрудников так называемого Совета министров Крыма в Симферополе переведены на отдаленную работу. Это касается многих других органов оккупационной администрации на территории полуострова.


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Как отмечают партизаны, оккупанты прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма.

"Такие действия демонстрируют реальную оценку российской ПВО и возможности содержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений. Удары в Крыму продолжатся, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию", — отметили в "Атеш".

Читайте также на портале "Комментарии" — появляются подробности удара украинских воздушных сил по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что погибли минимум 9 человек, еще 16 получили ранении. Под раздачу попали и российские генералы. Ликвидирован командующий Черноморского флота адмирал Соколов. А представители Сил специальных операций ВСУ уточнили, что в момент "прилета" в штабе проходило совещание руководящего состава Черноморского флота РФ. О чём говорит происходящее? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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