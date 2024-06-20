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Совет Европы заявил, что украинским беженцам уделяется больше внимания, чем другим

Различия в поддержке беженцев: Европейская комиссия призывает к равенству

сегодня, 16:37
Автор:
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Черновалова Кристина
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Как передаёт Reuters, ведущая европейская правозащитная группа заявляет о неравноценном подходе к украинским беженцам по сравнению с другими, кто бежал от войн и чрезвычайных ситуаций. Антирасистская комиссия Совета Европы призвала государства-члены поддерживать всех беженцев без дискриминации и предвзятости.

Совет Европы заявил, что украинским беженцам уделяется больше внимания, чем другим

К украинским беженцам относятся лучше, чем к другим перемещенным лицам

С началом полномасштабного конфликта в Украине, Европа демонстрировала "достойные восхищения усилия" по поддержке украинцев, подчеркнула комиссия. Однако, как отмечает организация, эти усилия иногда кажутся сосредоточенными не на всех нуждающихся.

Комиссия особо подчеркнула, что отношение к украинским беженцам в различных странах Европы может меняться в зависимости от их этнической принадлежности, что порождает дополнительные проблемы в интеграции и социальном признании.

Правозащитники подчеркивают, что равное обращение с беженцами — не просто вопрос морали, но и обязательство перед международным правом, которое обязывает государства предоставлять равную защиту и поддержку всем, кто этого нуждается.

"Новой нормой должен стать прием всех людей отовсюду так же, как принимали украинцев", — подчеркнул на пресс-конференции исполнительный секретарь ЕКРН Йохан Фристедт.

Комиссия призывает государства активизировать усилия по интеграции беженцев, уделяя особое внимание наиболее уязвимым категориям, а также разработать и реализовать комплексные программы поддержки, которые будут ориентированы на долгосрочное и устойчивое развитие каждого беженца в новой стране.

Напомним, что несколько ведущих немецких политиков настаивают на необходимости ограничить социальные выплаты для украинских беженцев в Германии, ссылаясь на то, что нынешнюю ситуацию все труднее объяснить избирателям. Об этом пишет The Guardian.



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Источник: https://www.unian.net/world/ukrainskie-bezhency-kak-k-nim-otnosyatsya-v-mire-12671967.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post
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