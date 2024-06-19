Немецкие политики призвали ограничить льготы для украинских беженцев

Несколько ведущих немецких политиков настаивают на необходимости ограничить социальные выплаты для украинских беженцев в Германии, ссылаясь на то, что нынешнюю ситуацию все труднее объяснить избирателям. Об этом пишет The Guardian.

Украинские беженцы в Германии (фото из открытых источников)

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года около 1,1 миллиона украинцев обнаружили убежище в Германии. Они имеют право на социальную помощь, известную как Bürgergeld, которая составляет 563 евро в месяц. Пары получают по 506 евро на человека, а дети от 357 до 471 евро в месяц, в зависимости от их возраста. Кроме того, немецкое государство возмещает расходы на аренду жилья, отопление и здравоохранение.

По данным министерства финансов, в текущем году Германия потратит на финансирование украинских беженцев от 5,5 до 6 миллионов евро.

"Вполне возможно, что причина того, что у нас особенно много украинцев в Германии, в отличие от других соседей, таких как, например, Франция, заключается в том, что у нас есть эти высокие социальные выплаты, которых нет ни у кого в Европе. ", — заявил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга на юге Германии Томас Штробль, представляющий консервативную партию Христиан-демократов.

Однако правительство Германии отклонило требования по сокращению социальных выплат украинцам и не планирует пересматривать действующие правила.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии предлагают отменить выплату для украинских беженцев . В Германии предлагается отменить социальные выплаты украинским беженцам. Биджан Джир-Сарай, депутат Бундестага и генеральный секретарь либеральной партии ВДП, выступил с инициативой отменить выплаты социальной помощи (Bürgergeld) украинским беженцам. В интервью изданию BILD политик заявил, что эта мера необходима для стимулирования трудоустройства и решения проблемы нехватки рабочей силы в стране.