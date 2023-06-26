Сотни тысяч гривен: журналист показал, какие зарплаты в Минюсте (ФОТО)

Недавно в Украине активно обсуждали, возвращать ли выплаты военным на фронте. В то же время чиновники в Министерстве юстиции получали заработную плату в размере более 200 тысяч гривен. Речь идет о заместителях директоров. Соответствующий документ на своей странице Facebook опубликовал журналист Влад Сидоренко.

Сколько получают чиновники в Минюсте (фото из открытых источников)

В своем сообщении журналист рассказал, что получил документ от собеседника с Минюста. В документе говорится, что директор Департамента исполнительной службы в апреле текущего года получил заработную плату в размере 430 тысяч гривен.

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"А вы, жалкий народ, людишки — терпите. И надбавка военным, вы чего там, с ума сошли? В стране война, денег нет!", — пишет Сидоренко.

Кроме того, стало известно, что заместитель директора Департамента исполнительной службы получил более 197 тысяч гривен. А в апреле его зарплата выросла до 240 тысяч гривен с учетом надбавок и премий.

А заместителю директора Департамента — начальнику Управления по контролю за деятельностью исполнительной службы в марте этого года было насчитано 192 тысячи зарплаты, а уже в апреле — более 230 тысяч.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что работодателям разрешили не индексировать зарплаты в 2023 году. Подписанный 23 ноября 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским Закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" останавливает действие Закона Украины "Об индексации денежных доходов населения".

Согласно пресс-релизу, соответствующая норма закреплена в п. 3 Заключительных положений Закона о Госбюджете-2023. Таким образом, все работодатели получат ослабление в виде приостановки обязанностей по начислению индексации заработной платы, отметили в ведомстве.

