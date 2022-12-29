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Сотни моряков застряли в портах Украины

Иностранные моряки оказались в блокаде в Украине, они не могут выйти из украинских портов из-за мин в море и российской агрессии.

сегодня, 13:05
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Автор:

Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения и до конца 2022 года в украинских портах застрял 331 моряк из разных стран мира. Попав в ловушку на своих кораблях, они имеют ограниченный доступ к лекарству и пище. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на материал Foreign Policy.

Сотни моряков застряли в портах Украины

Капитан корабля. Фото из открытых источников

С момента нападения России 800-1000 моряков попали в ловушку в Украине. Российские военные атакуют Украину и покидают морские мины. В начале марта вблизи Одессы затонул эстонский грузовой корабль под флагом Панамы, а в апреле судно с флагом Доминиканы, которое было в порту Мариуполя, затонуло после попадания российской ракеты.

"Когда началась война, в Украине было более 200 судов, преимущественно в шести-семи портах, включая Одессу и Мариуполь", – говорит директор по трудоустройству Международной палаты судоходства (ICS) Натали Шоу.

Подавляющее большинство моряков происходит из Индии, Сирии, Египта, Турции, Бангладеш и Филиппин.

"Мы знаем, что условия на борту ужасающие. Моряки не имеют доступа к припасам. Они не могут получить медицинскую помощь. Мы не знаем многих деталей, потому что им сказали выключить радио из соображений безопасности", — объясняет Шоу.

Натали Шоу в начале 2022 года получила награду за освобождение моряков во время пандемии, однако, как говорит директор по трудоустройству Международной палаты судоходства "война в Украине оказалась еще более тяжелым вызовом, чем пандемия".

Часть кораблей с экипажем смогла покинуть Украину из-за зернового коридора, однако Россия, вероятно, не согласится на такое решение. Поэтому 331 море продолжает находиться в Украине, ведь они должны обслуживать лодки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия скрывает местонахождение своих кораблей и таким образом обходит санкции.

Также "Комментарии" писали, что Россия запустила корабли в акваториальные воды Черного и Азовского морей.



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Источник: https://foreignpolicy.com/2022/12/27/seafarers-stranded-ukraine-christmas-russia-war/
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