Соседняя страна готовится к новой волне беженцев из Украины: что известно

Польские власти предупредили о возможном новом наплыве беженцев из Украины после того, как российские войска усилили атаки на энергетические объекты.

Украинские беженцы (фото из открытых источников)

По данным издания Bloomberg, в этом году Кремль интенсифицировал удары по украинской энергосистеме, что повлекло за собой перебои с электроснабжением для домохозяйств и промышленных предприятий. С марта в Украине действует режим нормирования электроэнергии, и в отдельные дни электричество подается всего на несколько часов.

"У нас есть очень четкие сигналы о том, что из-за российской агрессии осенью и зимой может быть большой приток беженцев", — заявил Дариуш Марчинский, директор департамента МВД по защите гражданского населения и управлению чрезвычайными ситуациями.

С начала войны, по данным пограничной службы, более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши. Чуть менее 1 миллиона решили остаться в стране, многие нашли работу или открыли собственный бизнес.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление . На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00. Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии.

Также "Комментарии" писали о том, что не столько с графиками отключения света ДТЭК . С графиками отключения света в Украине продолжается путаница. Непонятно, как происходит отключение. В частности, все больше вопросов к монополисту ДТЭК. Почему компания сокращает часы, когда есть свет? Если посмотреть на график, то раньше электричество подавали 8 часов в день, потом 6, сейчас вообще 4.