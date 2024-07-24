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Соседняя страна готовится к новой волне беженцев из Украины: что известно

Отмечается, что из-за ударов по энергообъектам многие украинцы могут выехать в Польшу.

сегодня, 22:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

Польские власти предупредили о возможном новом наплыве беженцев из Украины после того, как российские войска усилили атаки на энергетические объекты.

Соседняя страна готовится к новой волне беженцев из Украины: что известно

Украинские беженцы (фото из открытых источников)

По данным издания Bloomberg, в этом году Кремль интенсифицировал удары по украинской энергосистеме, что повлекло за собой перебои с электроснабжением для домохозяйств и промышленных предприятий. С марта в Украине действует режим нормирования электроэнергии, и в отдельные дни электричество подается всего на несколько часов.

"У нас есть очень четкие сигналы о том, что из-за российской агрессии осенью и зимой может быть большой приток беженцев", — заявил Дариуш Марчинский, директор департамента МВД по защите гражданского населения и управлению чрезвычайными ситуациями.

С начала войны, по данным пограничной службы, более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши. Чуть менее 1 миллиона решили остаться в стране, многие нашли работу или открыли собственный бизнес.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление . На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00. Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии.

Также "Комментарии" писали о том, что не столько с графиками отключения света ДТЭК . С графиками отключения света в Украине продолжается путаница. Непонятно, как происходит отключение. В частности, все больше вопросов к монополисту ДТЭК. Почему компания сокращает часы, когда есть свет? Если посмотреть на график, то раньше электричество подавали 8 часов в день, потом 6, сейчас вообще 4.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-24/china-tells-ukraine-time-not-yet-ripe-for-peace-talks-to-end-war?srnd=homepage-americas
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