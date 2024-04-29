Сосед России продал США боевые самолеты: вероятно, они попадут в Украину

Казахстан выставил на продажу 117 советских боевых самолетов. 81 единицу этой боевой техники приобрели США через оффшорных посредников, чтобы, вероятно, отправить самолеты в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.



Советский самолет Су-24. Фото из открытых источников

Казахстан обновляет свои воздушные силы новыми боевыми самолетами, в частности, это касается российских многоцелевых самолетов Су-30СМ, а также переговоров с западными партнерами по поиску новых истребителей, чтобы быть менее зависимыми от России в военной технике.

Таким образом, устаревший парк советских самолетов Казахстан решил выставить на аукцион. Сообщается, что было предложено 117 истребителей и бомбардировщиков, в том числе несколько разных моделей МиГ и Су-24 общей стоимостью около 1,5 млн долларов.

Как пишет Kyiv Post, 81 самолет из предложенного пакета приобрели США через оффшоры. Причина закупки самолетов не была объявлена, однако предполагают, что они могут быть отправлены в Украину, ведь все эти модели используют украинскими силами. Кроме того, США и союзники уже покупали советскую технику для Украины в других странах.

Однако в сообщении о продаже самолетов Казахстан указал, что они находятся в негодном состоянии, а их модернизация нецелесообразна с экономической точки зрения. Поэтому, вероятно, Украина использует самолеты для деталей, или как приманки на аэродромах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обвинили Казахстан в том, что якобы дроны, атаковавшие российские военные объекты, были запущены с территории азиатской страны.

Также "Комментарии" писали о критике России из-за решения Казахстана о задержке российских платежей через банки страны. Депутат российской Госдумы Михаил Делягин назвал такие действия "саботажем" и "дерусификацией" со стороны казахстанских властей.