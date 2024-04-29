logo

BTC/USD

62406.70

ETH/USD

3184.54

LTC/USD

82.43

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сосед России продал США боевые самолеты: вероятно, они попадут в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Сосед России продал США боевые самолеты: вероятно, они попадут в Украину

Казахстан через посредников, вероятно, продал самолеты США, которые впоследствии отправят Украине.

сегодня, 10:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Казахстан выставил на продажу 117 советских боевых самолетов. 81 единицу этой боевой техники приобрели США через оффшорных посредников, чтобы, вероятно, отправить самолеты в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.

Сосед России продал США боевые самолеты: вероятно, они попадут в Украину

Советский самолет Су-24. Фото из открытых источников

Казахстан обновляет свои воздушные силы новыми боевыми самолетами, в частности, это касается российских многоцелевых самолетов Су-30СМ, а также переговоров с западными партнерами по поиску новых истребителей, чтобы быть менее зависимыми от России в военной технике.

Таким образом, устаревший парк советских самолетов Казахстан решил выставить на аукцион. Сообщается, что было предложено 117 истребителей и бомбардировщиков, в том числе несколько разных моделей МиГ и Су-24 общей стоимостью около 1,5 млн долларов.

Как пишет Kyiv Post, 81 самолет из предложенного пакета приобрели США через оффшоры. Причина закупки самолетов не была объявлена, однако предполагают, что они могут быть отправлены в Украину, ведь все эти модели используют украинскими силами. Кроме того, США и союзники уже покупали советскую технику для Украины в других странах.

Однако в сообщении о продаже самолетов Казахстан указал, что они находятся в негодном состоянии, а их модернизация нецелесообразна с экономической точки зрения. Поэтому, вероятно, Украина использует самолеты для деталей, или как приманки на аэродромах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обвинили Казахстан в том, что якобы дроны, атаковавшие российские военные объекты, были запущены с территории азиатской страны.

Также "Комментарии" писали о критике России из-за решения Казахстана о задержке российских платежей через банки страны. Депутат российской Госдумы Михаил Делягин назвал такие действия "саботажем" и "дерусификацией" со стороны казахстанских властей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kyivpost.com/post/31780
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости