Соратник Путина раскрыл позиции россиян: подсказкой воспользовались ВСУ

Советник губернатора Орловской области России Сергей Лежнев 14 ноября опубликовал сообщение в социальных сетях с фотографиями и видеоматериалами, подтверждающими доставку "гуманитарной помощи" во временно оккупированном городе Кременная в Луганской области. На следующий день ВСУ атаковали эти позиции россиян.



Сергей Лежнев показал позиции россиян по нанесенным ударом ВСУ. Фото из открытых источников

Украинский журналист Алексей Артюх поблагодарил соратника Путина Сергея Лежнева за подсказку в раскрытых позициях российских военных. Сам же губернатор Орловской области не признает, что рассекретил места дислокации россиян.

По словам Лежнева, он постоянно публикует сообщения с фото с гуманитарной помощью для отчетности и указывает, что это зона боевых действий, поэтому удары периодически происходят. Несмотря на это, Сергей Лежнев удалил пост, который возможно могли использовать украинские военные.

Российские СМИ отреагировали на этот случай и раскритиковали Лежнева за "раскрытие дислокации" российских сил, которые атаковали украинские военные.

На этот случай также отреагировал российский военкор Александр Коц, который заверил, что ВСУ используют соцсети для выявления позиций оккупантов.

"Враг тоже это видел, потому что он был здесь. Ему здесь все знакомо. Поэтому он ударил по знакомым координатам", — сказал российский военкор Коц.

Александр Коц считает, что к мониторингу соцсетей привлечены не только украинские военные, но и гражданские лица, делающие это на добровольной основе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне добились успехов в боях за промзону на юге Авдеевки.

Также "Комментарии" писали, что кум Путина неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий" и сравнил их с нацистскими.