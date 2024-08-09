Сопротивление Курской области обратилось к армии РФ: Ребята, вам здесь не рады (ВИДЕО)

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Ткачик Олеся
В сети появилось видео с молодыми людьми, которые утверждают, что они представляют так называемое сопротивление Курской области. Они говорят о том, что российской армии в Курской области не рады.
Курское сопротивление
Также он поблагодарил друзей из украинского ССО за предоставление оружия и обеспечения. Парень на видео утверждает, что все это будет использовано по назначению.
Кроме того, молодой человек на видео призвал людей из Курска и области присоединяться к рядам сопротивления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Суджа находится под контролем ВСУ. Украинские военные записали из этого населенного пункта видео. Они сообщили, что ситуация в городе спокойная, дома – целые. "Стратегический объект Газпрома в городе Суджа контролируется 99 механизированным батальоном 61 отдельной степной бригады", — сообщили военные.
Впрочем, мэр Суджи опровергает информацию об оккупации города. Он утверждает, что в Судже проходит эвакуация местного населения.
Также портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали военную операцию в Курской области. Буквально сразу глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил , что ситуация в населенном пункте остается напряженной, проходит эвакуация местного населения. В то же время, в украинских пабликах сообщали, что Суджа под контролем ВСУ. На фоне этих заявлений руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский уже анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ, где со вчерашнего дня проходят боевые действия и, по сообщению россиян, украинские военные взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.
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Гарик
сегодня, 21:50
страна брехливых пистунов..Кукарекающие петухи на гербе не дадут соврать..путинососы!Сосите дальше!