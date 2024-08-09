Сопротивление Курской области обратилось к армии РФ: Ребята, вам здесь не рады (ВИДЕО)

В сети появилось видео с молодыми людьми, которые утверждают, что они представляют так называемое сопротивление Курской области. Они говорят о том, что российской армии в Курской области не рады.

Курское сопротивление

"На связи сопротивление Курской области хотим передать привет нашим гостям ВСУшникам. Также обращаемся к нашей армии, ребята, вам здесь не рады. У нас никогда не было проблем с украинцами. Нас никто никогда не обстреливал пока вы не пришли сюда. Вы приехали из своих теплых мирных домов, воюете здесь за бабки, потому что ни х*я не хотите и не умеете у себя делать дома. Уебу*те на*уй из Курской области. Вас здесь никто не ждет", — заявил молодой человек на видео.

Также он поблагодарил друзей из украинского ССО за предоставление оружия и обеспечения. Парень на видео утверждает, что все это будет использовано по назначению.

Кроме того, молодой человек на видео призвал людей из Курска и области присоединяться к рядам сопротивления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Суджа находится под контролем ВСУ. Украинские военные записали из этого населенного пункта видео. Они сообщили, что ситуация в городе спокойная, дома – целые. "Стратегический объект Газпрома в городе Суджа контролируется 99 механизированным батальоном 61 отдельной степной бригады", — сообщили военные.

Впрочем, мэр Суджи опровергает информацию об оккупации города. Он утверждает, что в Судже проходит эвакуация местного населения.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали военную операцию в Курской области. Буквально сразу глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил , что ситуация в населенном пункте остается напряженной, проходит эвакуация местного населения. В то же время, в украинских пабликах сообщали, что Суджа под контролем ВСУ. На фоне этих заявлений руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский уже анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ, где со вчерашнего дня проходят боевые действия и, по сообщению россиян, украинские военные взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.



