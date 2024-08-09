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Стало известно, военные какой бригады контролируют Суджу (ВИДЕО)

На данный момент Суджа находится под полным контролем ВСУ

сегодня, 20:07
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Ткачик Олеся

Как сообщили украинские военные, Суджа в Курской области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Стало известно, военные какой бригады контролируют Суджу (ВИДЕО)

Суджа под контролем ВСУ

По словам военных, в городе спокойно, все дома – целые.

"Стратегический объект Газпрома в городе Суджа контролируется 99 механизированным батальоном 61 отдельной степной бригады", — сообщили военные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали военную операцию в Курской области. Буквально сразу глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил , что ситуация в населенном пункте остается напряженной, проходит эвакуация местного населения.

До этого первый замглавы правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину предоставлено поручение направить первый транш средств на переселение жителей в Курскую область. По его словам, сумма транша составит 1,8 млрд рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение.

В то же время, в украинских пабликах сообщали, что Суджа под контролем ВСУ. На фоне этих заявлений руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский уже анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ, где со вчерашнего дня проходят боевые действия и, по сообщению россиян, украинские военные взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.

При этом россияне боятся, что следующей целью украинских военных станет плохо охраняемая Курская АЭС. Ранее сообщалось, что в ее охрану привлечены только женщины из Росгвардии. При этом в Росатоме приняли решение эвакуировать часть персонала из АЭС, потому что в регионе введено чрезвычайное положение.





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