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Сообщили, сколько россиян хотят сдаться в украинский плен

Украина запустила программу сдачи российских военных в плен "Хочу жить". Теперь названо количество заявлений, полученных проектом.

сегодня, 16:09
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Автор:

Slava Kot

Украина запустила специальный проект под названием "Хочу жить", куда могут обратиться российские военнослужащие и добровольно сдаться в Украинский плен. О количестве россиян, которые хотят сдаться в плен в ВСУ, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко.

Сообщили, сколько россиян хотят сдаться в украинский плен

Российские военные могут сдаться в плен в ВСУ. Фото: из открытых источников

В эфире государственного русскоязычного канала FREEДОМ Виталий Матвиенко рассказал, что около 4,3 тыс. российских военных и мобилизованных солдат готовы сдаться и попасть добровольно в плен в ВСУ.

"Что касается количества обращений, мы можем озвучить цифры. Со старта проекта "Хочу жить" количество заявлений составляет более 4300", — сообщил пресс-секретарю проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко.

Большинство поступающих в проект обращений касаются российских военных, которые спрашивают как правильно сдаться, или уже хотят попасть в украинский плен.

С такими людьми работает "Хочу жить" и консультирует россиян, как и где безопасно сдаться в плен. Виталий Матвиенко обещает полную безопасность всех разговоров и переписок в рамках проекта.

Для сдачи в плен российский военный может воспользоваться чат-ботом в Telegram или позвонить по необходимым номерам:

  • 38 066 580 34 98
  • 38 093 119 29 84

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обмене пленными между США и Россией. Американцы получили свою спортсменку, а россияне – торговца оружием.

Также "Комментарии" писали о Михаиле Подоляке, который заверил, что статистика потерь россиян по Генштабу ВСУ неточной и назвал свои цифры выше официальных данных.



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Источник: https://twitter.com/Flash_news_ua/status/1603379281605820418
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