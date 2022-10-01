Сообщается о взрывах на главной авиационной базе россиян в Крыму (ВИДЕО)

В аннексированном Российской Федерацией Крыму слышны взрывы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ряд крымских СМИ, кроме того в сети ходят видео от местных жителей.



Взрывы в Крыму, фото иллюстративное

Взрывы были слышны на авиационной базе Бельбек, которая находится недалеко от Севастополя, приблизительное расстояние до города 9 км.

До 2014 года аэропорт был гражданской структурой и осуществлял авиаперелеты по нескольким направлениям. После оккупации, фиктивного референдума и аннексии Крыма аэропорт превратили в российскую военную базу и запретили летать гражданским самолетам.

Ранее, 18 августа, аэропорт в Бельбеке обстреляли украинские военные и уничтожили более трех десятков военной авиатехники российских оккупантов. Именно из этого аэропорта российская армия запускала самолеты и атаковала украинские города и поселки.

Распространяющиеся сетью видео подтверждают, что 1 октября в Бельбеке снова произошли мощные взрывы, которые постоянно сопровождаются звуками детонации.

Видео из аэропорта Бельбек можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину доставили новое высокоточное оружие . Ею оказались снаряды для ракетных установок HIMARS. Это оружие может устроить россиянам настоящий ад на оккупированных украинских территориях, ведь в одной ракете М30А1 находится около 120 тыс. крошечных шаров, пробивающих практически все на своем пути.

Также портал "Комментарии" сообщал, что россияне назвали взрывы в Крыму исторической реконструкцией. А взрывы, произошедшие в аэропорту в прошлый раз, продолжались не менее часа времени.

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