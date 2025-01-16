Соловьев в истерике: попросил российских зенитчиков не сбивать дроны ВСУ

В России царит бардак и безответственность, а работа противовоздушной обороны РФ наносит стране убытки. Как сообщает 16 января портал "Комментарии", к такому выводу спустя три года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пришел главный российский пропагандист Владимир Соловьев. Он признал, что украинские атаки по территории РФ — результативны.

"Обломки" так часто поражают российские нефтебазы и предприятия ВПК, что возмутились даже "патриоты-пропагандисты". Фото: Вертикаль / Telegram

Оказалось, даже профессионального лжеца возмущают отчеты минобороны РФ, в которых украинские дроны и ракеты всегда "все сбиты".

"Когда я слышу фразу, что "все сбили", но "обломки упали" и от них возгорание… Так может, вы не сбивайте, если обломки вам такой ущерб приносят. Пусть мимо пролетают. Ну нельзя же так", — попросил Соловьев.

Пропагандист пожелал также, чтобы ему назвали фамилии ответственных за пропущенные удары и пояснили, почему те до сих пор не сидят. Он хочет, чтобы руководство страны-агрессора приняло жесткие меры.

"Не понимаю, как может оказаться, что у нас какой-то объект недостаточно защищен", — удивляется он.

Пропагандист попытался успокоить свою паству, нарисовав перспективу, что когда-нибудь РФ сможет бороться с украинскими ударами: "Когда мы начнем заниматься ПВО по всей стране, то все будет по-другому". Соловьев пофантазировал, что это случится, когда РФ начнет рассредотачивать войска свои ресурсы, а не собирать в одном месте, когда начнем защищать все свои объекты инфраструктуры. Он также считает необходимым "жесточайшим образом мстить за любую попытку атаки".





"Комментарии" писали, что атака ракетами и дронами 14 января по военным объектам на территории РФ, по данным Генштаба ВСУ, стала самым массированной подобным ударом с украинской стороны за всю войну. РосСМИ приводили данные о более чем 200 воздушных целей, которые летели по целям в РФ, часть из них была сбита. При этом ни российские военные, ни власти регионов РФ не признавали попадания, отрапортовав об успешной работе ПВО и последствиях от падения обломков.

Генштаб ВСУ 14 января отчитался о поражении российских целей на расстоянии от 200 до 1100 км от Украины в глубине территории РФ. Под удар попали объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. В том числе вновь успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристал" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, продолжавшийся пять дней после предыдущего удара. Также поражен Брянский химический завод в городе Сельцо где вдобавок в ходе атаки уничтожены два вражеских ЗРК – "Тор" и "Бук". Кроме этого, поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса России — Саратовский НПЗ и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах возник пожар.