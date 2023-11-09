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Соловьев объяснил переговорную позицию Путина по поводу войны в Украине

Российский пропагандист Соловьев объяснил, почему Путин начал войну в Украине и при каких условиях Россия ее закончит.

сегодня, 14:23
Автор:
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Slava Kot
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Российский пропагандист Владимир Соловьев объяснил, в чем состоит позиция Владимира Путина относительно войны в Украине. По словам Соловьева, для Путина главный вопрос – это вопрос безопасности, что означает, что Россия не остановится на Киеве и может продолжить боевые действия в других странах.

Соловьев объяснил переговорную позицию Путина по поводу войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин и российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Ведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской пропагандистской программы рассказал главную причину войны России в Украине. Соловьев цитирует слова Путина и объясняет, что "вопрос не в территориях, а в безопасности" России.


"Нам территория не нужна. У нас территории много. Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы обеспечить свою безопасность", – говорит Соловьев, объясняя, почему Россия напала на Украину.

Кроме того, российский пропагандист прямо гласит, что Россия во главе с Путиным не остановится на Украине.

"Следовательно, это не значит, что мы остановимся, условно говоря, вблизи Киева, Варшавы или Парижа. Мы остановимся там и тогда, когда поймем, что для нас безопасно", — подчеркнул Владимир Соловьев.

Посмотреть отрывок из эфира пропагандистского шоу Соловьева, где он объясняет переговорную позицию Владимира Путина можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали кандидата в президенты, победе которого обрадуется Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Он недавно объявил свой скандальный план, как завершить войну в Украине. Кандидат в президенты США предложил отдать Путину оккупированные территории, если президент РФ выйдет из альянса с Китаем.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1722177561843679597
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:56

Юдей повторює наратив іншого корумпованого і брехливого Зе-юдея. Достатньо подивитись в Україні на нечувану розкіш корумпованої і брехливої юдейської влади на всіх рівнях, на кошти довірливого Заходу, щоб зрозуміти чому вони зацікавлені тягнути з війною. Ще і нескінченно лишатись фюрером нещасної країни.


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