Солдаты КНДР восемь часов подряд атаковали ВСУ: спецназ показал результат боя (ВИДЕО)

Бойцы Сил специальных операций ВСУ приняли в Курской области восьмичасовой бой с солдатами КНДР. Об этом 22 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео боевой работы, опубликованное ССО. В ходе боя украинцы у ничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на позиции ВСУ.

"Более восьми часов операторы 8-го полка ССО ВСУ вместе с дружественными пехотинцами сдерживали наступление северных корейцев со стрелковым оружием и гранатометами, при поддержке снайперов", — сказано в сообщении.

Когда к девятому часу боя у группы CCO осталась лишь треть боекомплекта, было принято решение быстро вывести украинских бойцов в безопасное место. Украинские силы слаженно вышли на двух Humvee, отмечают в ССО.

Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны .

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Северокорейцы на Курщине атакуют большими силами, но и потери несут большие. Фото: из открытых источников

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".