Солдат КНДР начали перемещать внутри РФ: в ЦПД раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
Военных Северной Кореи, находящихся в России, переместили. Их могли перекинуть вглубь территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.
Военные КНДР. Фото из открытых источников
По информации руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия собирается переправить северокорейских военных в Курскую область уже в среду, 23 октября.
Читайте также на портале "Комментарии" — для КНДР помощь России военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой для путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Об этом пишет издание Bloomberg.
СМИ отмечает, такое развитие событий, очень может быть, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Ёла со стороны США и союзников по НАТО относительно пересмотра политики, которая запрещает Сеулу предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны. Южная Корея имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов.
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