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Солдат КНДР начали перемещать внутри РФ: в ЦПД раскрыли подробности

По информации ЦПД, солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России

23 октября 2024, 14:14 comments2939
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Кравцев Сергей

Военных Северной Кореи, находящихся в России, переместили. Их могли перекинуть вглубь территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Солдат КНДР начали перемещать внутри РФ: в ЦПД раскрыли подробности

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока РФ вглубь России. Напоминаю, что Россия планирует использовать корейцев для начала в Курской области", — отметил Андрей Коваленко.

По информации руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия собирается переправить северокорейских военных в Курскую область уже в среду, 23 октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — для КНДР помощь России военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Курщина и участие в боях там станет первым этапом этой обкатки", – предположил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой для путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ отмечает, такое развитие событий, очень может быть, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Ёла со стороны США и союзников по НАТО относительно пересмотра политики, которая запрещает Сеулу предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны. Южная Корея имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов.




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