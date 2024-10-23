В ЦПД предположили, что может произойти с войсками КНДР на Курщине

Для КНДР помощь России военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Курщина и участие в боях там станет первым этапом этой обкатки", – предположил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Буданов о первых войсках КНДР в Курской области: когда "пополнится" армия РФ

Первые северокорейские войска уже скоро прибудут в Курскую область России. Они будут помогать русским военным. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

По словам главы ГУР, прибытие первых северокорейских войск в Курскую область ожидается уже сегодня, 23 октября. Они будут помогать оградить Курскую область от ВСУ.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении", — сказал изданию Буданов. Он отметил, что неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы.

"Увидим через пару дней", — добавил он.

Напомним, что Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о наличии информации о подготовке россиянами двух подразделений из военных из КНДР.

“В частности, у нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не скрывались и партнеры. Все партнеры”, — подчеркнул Президент Украины.

Читайте также: Южная Корея может рассматривать возможность прямого отправления оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщения о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне России в Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Южнокорейское информационное агентство Yonhap. Детали – по ссылке.