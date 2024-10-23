СМИ узнали, почему Путин сильно рискует, привлекая войска КНДР к войне против Украины

Привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой для путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, такое развитие событий, очень может быть, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Ёла со стороны США и союзников по НАТО относительно пересмотра политики, которая запрещает Сеулу предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны. Южная Корея имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов.

К тому же, подчеркивают авторы материала, ранее ни один северокорейский лидер ранее не сталкивался с ситуацией, когда военные силы страны несли значительные потери, участвуя в зарубежном конфликте. Один из ключевых принципов политики Северной Кореи — приоритетность вооруженных сил, которые влияют практически на все аспекты общественной жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — Южная Корея может рассматривать возможность прямой отправки оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщение о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне России на Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сообщается, что источник в правительстве Южной Кореи заявил, что Южная Корея рассматривает возможность отправки южнокорейских военных, вероятно, из разведывательных подразделений, на Украину для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских сил и допроса захваченных северокорейцев.



