logo

BTC/USD

66390.10

ETH/USD

2579.88

LTC/USD

68.57

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, почему Путин сильно рискует, привлекая войска КНДР к войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, почему Путин сильно рискует, привлекая войска КНДР к войне против Украины

В СМИ уже говорят о том, что Южная Корея может присоединится к числу союзников Киева, что станет большой проблемой для Москвы

сегодня, 11:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой для путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ узнали, почему Путин сильно рискует, привлекая войска КНДР к войне против Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, такое развитие событий, очень может быть, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Ёла со стороны США и союзников по НАТО относительно пересмотра политики, которая запрещает Сеулу предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны. Южная Корея имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов.

К тому же, подчеркивают авторы материала, ранее ни один северокорейский лидер ранее не сталкивался с ситуацией, когда военные силы страны несли значительные потери, участвуя в зарубежном конфликте. Один из ключевых принципов политики Северной Кореи — приоритетность вооруженных сил, которые влияют практически на все аспекты общественной жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — Южная Корея может рассматривать возможность прямой отправки оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщение о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне России на Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Южнокорейское информационное агентство Yonhap. 

Сообщается, что источник в правительстве Южной Кореи заявил, что Южная Корея рассматривает возможность отправки южнокорейских военных, вероятно, из разведывательных подразделений, на Украину для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских сил и допроса захваченных северокорейцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости