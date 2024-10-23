Южная Корея может отправить войска и технику в Украину

Южная Корея может рассматривать возможность прямой отправки оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщение о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне России на Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Южнокорейское информационное агентство Yonhap.

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Сообщается, что источник в правительстве Южной Кореи заявил, что Южная Корея рассматривает возможность отправки южнокорейских военных, вероятно, из разведывательных подразделений, на Украину для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских сил и допроса захваченных северокорейцев.

Источник также, как сообщается, заявил, что Южная Корея будет отдавать приоритет предоставлению Украине оборонительного оружия, а не летальной помощи, но, если Южная Корея предоставит летальное оружие, Сеул сначала попытается найти способ предоставить его Украине косвенно.

Директор по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил 20 июня после первоначального заключения российско-северокорейского соглашения о стратегическом партнерстве 19 июня, что соглашение побудило Южную Корею изменить свою давнюю политику, запрещающую передачу оружия Украине, а информационное агентство Yonhap сообщило 21 июня, что Южная Корея рассматривает возможность отправки 155-мм артиллерийских снарядов и неуказанных систем ПВО на Украину.

Продолжающееся рассмотрение Южной Кореей вопроса отправки летальной помощи Украине происходит на фоне угроз со стороны президента России Владимира Путина 20 июня, когда Путин заявил, что Сеул совершит "очень большую ошибку", если решит поставлять оружие Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Первые северокорейские войска уже скоро прибудут в Курскую область России. Они будут помогать русским военным. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Детали – по ссылке.