logo

BTC/USD

22792.26

ETH/USD

1623.52

LTC/USD

90.70

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Социологи рассказали, за чем на фронте следят почти все украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Социологи рассказали, за чем на фронте следят почти все украинцы

Украинцы внимательно следят за событиями вокруг Соледара и Бахмута

сегодня, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Военные действия в районе Соледара и Бахмута Донецкой области последние месяцы в эпицентре новостей, ведь там идут самые ожесточенные бои и там невероятными усилиями ВСУ сдерживают самые массированные атаки противника. Именно поэтому почти 86% украинцев внимательно следят за новостями из Донбасса, переживая, удается ли отбивать атаки россиян. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Социологи рассказали, за чем на фронте следят почти все украинцы

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Так, согласно данным исследования, положительно на вопрос: следите ли вы за ситуацией вокруг Соледара и Бахмута, ответило 85,8% респондентов. 10,1% соотечественников ответили, что что-то слышали об этом, но не уверены в достоверности информации. И только 4,1% украинцев ничего не знают о том, что происходит у Соледара и Бахмута.

Отметим, по последней информации, чтобы захватить Соледарь, враг бросил в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев" и россиянам удалось оттеснить украинских защитников. Однако об окружении Бахмута, как рассказывают российские пропагандисты, на самом деле речь не идет. Позиции ВСУ по-прежнему крепкие.

Читайте на портале "Комментарии" — Германия, попавшая под град критики после того, как заблокировала массовые поставки танков Leopard Украине, пытается выйти из неудобной ситуации. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уверяет, что ее страна не будет возражать, если Польша решит передать Украине свои танки Leopard. А новый руководитель Минобороны Германии Борис Писториус уверяет, что в ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard 2 в Украину. Эксперты проанализировали эти "танковые бои" специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

semmm

сегодня, 15:31

Розпродаж! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)-----> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!