Социологи рассказали, за чем на фронте следят почти все украинцы

Военные действия в районе Соледара и Бахмута Донецкой области последние месяцы в эпицентре новостей, ведь там идут самые ожесточенные бои и там невероятными усилиями ВСУ сдерживают самые массированные атаки противника. Именно поэтому почти 86% украинцев внимательно следят за новостями из Донбасса, переживая, удается ли отбивать атаки россиян. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Так, согласно данным исследования, положительно на вопрос: следите ли вы за ситуацией вокруг Соледара и Бахмута, ответило 85,8% респондентов. 10,1% соотечественников ответили, что что-то слышали об этом, но не уверены в достоверности информации. И только 4,1% украинцев ничего не знают о том, что происходит у Соледара и Бахмута.

Отметим, по последней информации, чтобы захватить Соледарь, враг бросил в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев" и россиянам удалось оттеснить украинских защитников. Однако об окружении Бахмута, как рассказывают российские пропагандисты, на самом деле речь не идет. Позиции ВСУ по-прежнему крепкие.

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