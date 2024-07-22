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Собрали рекордное количество Ту-95: россияне снова готовят мощный удар по Украине

Россия уже подготовилась к очередному массированному пуску крылатых ракет.

сегодня, 22:25
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Лиля Воробьева

На авиабазе "Оленья" в Мурманской области Россия разместила рекордное количество самолетов Ту-95 – 14 единиц, что является максимальным количеством для этой базы. Также на базе находятся 13 самолетов Ту-22. Аналитики предполагают, что около шести из этих самолетов могут быть оснащены крылатыми ракетами Х-101.

Собрали рекордное количество Ту-95: россияне снова готовят мощный удар по Украине

Российский Ту-95 (фото из открытых источников)

Самолеты сменили свое местоположение в период с 14 по 18 июля, вероятно, для зарядки ракетами. Отмечается, что авиация была собрана с трех аэродромов: "Оленья", "Энгельс-2" и "Украинка".

"К слову, 14 единиц Ту-95МС на этой авиабазе — это рекордное количество для "Оленья". Обычно их — 10-12 единиц", — говорится в сообщении.

По меньшей мере, 6 Ту-95МС могут быть готовы к боевому использованию, но точное время возможного массированного пуска остается неизвестным из-за изменений в тактике нанесения ударов.

Собрали рекордное количество Ту-95: россияне снова готовят мощный удар по Украине - фото 2
Собрали рекордное количество Ту-95: россияне снова готовят мощный удар по Украине - фото 3
Собрали рекордное количество Ту-95: россияне снова готовят мощный удар по Украине - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия начала стремительное наступление на важный украинский город . Командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов сообщил, что на Торецком направлении ведутся тяжелые бои. По его словам, оккупанты активно наступают на этом участке фронта уже примерно месяц, пытаясь прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажной застройки в Северном.

Краснов отметил, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Железное, Северное и Южное. Особенно интенсивные бои происходят со стороны Шумов, где оккупанты сосредоточили свои усилия на многоэтажной застройке в районе Северного. Эта местность смешанна: частично состоит из лесных насаждений, частного сектора и многоэтажной застройки. Именно здесь проходит линия обороны, и здесь проходят постоянные пехотные и стрелковые бои.



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Источник: https://t.me/the_first_online/14697
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