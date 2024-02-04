Собрали 120 тысяч солдат и много техники: РФ начала массированное наступление на востоке

Представители российского военно-политического руководства сконцентрировали на Купянском направлении фронта 120 тысяч российских военных, около 2 тысяч бронированных машин (ББМ) и более 1 тысячи танков. Об этом сегодня во время эфира на телеканале FREEДОМ заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

"Противник сосредоточил большое количество войск, например, Лимано-Купянское направление — это более 120 тыс. личного состава, также 1 тыс. 100 танков, около 2 тыс. боевых бронированных машин (ББМ), чуть более 1 тыс. артиллерийских систем и чуть более 400 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Противник остается серьезным и его нельзя недооценивать", — отметил военный.

По информации Евлаша, сегодня – главная задача украинских военных – это максимальное уничтожение военно-потенциала вооруженных сил России

Как он продолжил, численность личного состава захватчиков на Купянском направлении значительно больше, чем численность военных Сил обороны Украины. Но украинские бойцы превосходят захватчика качественно.

"Наши бойцы показали, как эффективно мы можем даже при небольшом количестве снарядов, как они эффективно могут наносить точечные удары и дронами уничтожать технику, которая стоит миллионы долларов, уничтожать их командные пункты, уничтожать сразу большое количество людей", — отмечает военный.

Евлаш продолжил, что на Бахмутском направлении захватчик собрал около 60 тысяч российских военных, 200 танков, более 1 тысячи 400 боевых бронированных машин (ББМ), примерно 1 тысячу артиллерийских систем и 150 ракетно-стрелковых комплексов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военная рассказала о продвижении россиян в важный город на Донбассе