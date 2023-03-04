Собираются ли ВСУ оставить Бахмут: в ОП рассказали о ситуации

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации в Бахмуте и назвал с какими проблемами столкнулись украинские военные. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Подоляка для журналистки Юлии Латыниной.



Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото из откровенных источников

Вооруженные силы Украины несколько месяцев защищают ставший крепостью город – Бахмут. В последние недели российские войска усилили давление в этом районе, а владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин призвал украинских военных покинуть город. На вопрос, собираются ли ВСУ оставить Бахмут, ответил Михаил Подоляк.

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"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырским и соответственно оценена оперативная обстановка", — сообщает советник ОП.

Также Подоляк указывает на проблемы, происходящие в Бахмуте. Главным из них советник ОП называет подрыв моста, позволявший осуществлять нужные поставки для украинских бойцов. Несмотря на это, Подоляк утверждает, что есть альтернативные пути в 500-100 м через обходные трассы и дороги. В общем, в городе продолжаются интенсивные уличные бои, а ситуация не менялась на протяжении последних дней, сообщает Михаил Подоляк.

Подоляк также удивлен, почему именно Бахмуту уделяется такое значительное внимание, ведь мощные бои продолжаются одновременно еще в 4-5 направлениях Донбасса. В целом советник Офиса президента считает, что возможный урон Бахмута не является критическим и замечает, что на этом направлении Россия теряет свои элитные силы, которые не сможет восстановить в будущем.

"Россия тратит максимально боеспособную свою часть... Наверное, таких боеспособных подразделений у них больше не будет... Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысячи уничтоженных российских военнослужащих", — говорит Михаил Подоляк.

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