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Собираются ли ВСУ оставить Бахмут: в ОП рассказали о ситуации

Подоляк утверждает, что если ВСУ отходит, то уничтожают за этот период большое количество опытных бойцов армии РФ, которые она не способна восстановить. Кроме того, активные боевые действия происходят на 4-5 направлениях.

сегодня, 22:00
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Автор:

Slava Kot

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации в Бахмуте и назвал с какими проблемами столкнулись украинские военные. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Подоляка для журналистки Юлии Латыниной.

Собираются ли ВСУ оставить Бахмут: в ОП рассказали о ситуации

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото из откровенных источников

Вооруженные силы Украины несколько месяцев защищают ставший крепостью город – Бахмут. В последние недели российские войска усилили давление в этом районе, а владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин призвал украинских военных покинуть город. На вопрос, собираются ли ВСУ оставить Бахмут, ответил Михаил Подоляк.


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"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырским и соответственно оценена оперативная обстановка", — сообщает советник ОП.

Также Подоляк указывает на проблемы, происходящие в Бахмуте. Главным из них советник ОП называет подрыв моста, позволявший осуществлять нужные поставки для украинских бойцов. Несмотря на это, Подоляк утверждает, что есть альтернативные пути в 500-100 м через обходные трассы и дороги. В общем, в городе продолжаются интенсивные уличные бои, а ситуация не менялась на протяжении последних дней, сообщает Михаил Подоляк.

Подоляк также удивлен, почему именно Бахмуту уделяется такое значительное внимание, ведь мощные бои продолжаются одновременно еще в 4-5 направлениях Донбасса. В целом советник Офиса президента считает, что возможный урон Бахмута не является критическим и замечает, что на этом направлении Россия теряет свои элитные силы, которые не сможет восстановить в будущем.

"Россия тратит максимально боеспособную свою часть... Наверное, таких боеспособных подразделений у них больше не будет... Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысячи уничтоженных российских военнослужащих", — говорит Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в странском генерале рассказал, где россияне откроют второй фронт.

Также "Комментарии" писали, что ВРУ планирует вернуть военным надбавку в 30 тыс. грн вне зависимости от места нахождения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MsCX_5BM7c8&ab_channel=YuliaLatynina
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