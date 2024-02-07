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Собирались с битами встретить ТЦК: на Франковщине толпа женщин напала на мать с ребенком (ВИДЕО)

В результате инцидента в селе Космач в Ивано-Франковской области пострадали две женщины и ребенок

сегодня, 21:57
Автор:
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Лиля Воробьева
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В населенном пункте Космач Ивано-Франковской области вчера в разгар конфликта с местными крестьянами, которые самовольно останавливали автомобили, проверяя, что там могут сидеть представители ТЦК, пострадали три человека, в их числе – 6-летняя девочка.

Собирались с битами встретить ТЦК: на Франковщине толпа женщин напала на мать с ребенком (ВИДЕО)

В селе Космач женщины совершили нападение (фото из открытых источников)

Как сообщила в соцсетях, пострадала Иванна Ванджурак, женщина своим автомобилем вместе с маленькой дочерью ехали из соседнего населенного пункта в отделение "Новой почты" в Космаче.

"У АЗС меня остановила толпа разъяренных женщин, двое из них были в состоянии алкогольного опьянения, в руках у них были бить, разные металлические штуки…", — писала женщина.

После выяснения через открытое окно и проверив телефон, крестьяне пропустили машину. Но когда путешественники возвращались назад, их еще раз остановили.

"Сказали, что я приехала к ним в деревню сдавать их мужчин, что я – наводница военкомов", – рассказала Иванна Ванджурак.

Она еще добавила, что представительницы из разъяренной толпы хотели забрать через окно ключи из машины и вытащить водительницу из салона.

"Одна женщина запихнула битую в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы, и я ничего не могла сделать", — рассказала подробности инцидента Ванджурак.

Она сообщила, что получила сотрясение мозга, а девочка – ушиб носа.

Представители полиции Ивано-Франковской области сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.

По их информации жителям села сообщили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальных сетях.

"Около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу. Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы и люди вскоре разошлись", — сообщают местные полицейские.

Правоохранители ждут результатов экспертиз от медиков, после этого будет решаться вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командир 3-й ОШБр рассказал о хамстве гражданских




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