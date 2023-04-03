Соберет ли Россия еще полмиллиона «пушечного мяса», - эксперт

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Белоокая Ира
Путин недоволен успехами российской армии на фронте,
так что в РФ ряды мобилизованных хотят пополнить
"добровольцами-контрактниками". На фронт планируют отправить еще 400
тысяч россиян. Такая картинка вполне реальна, но есть определенные нюансы. Об
этом в эфире "24 Канала" рассказал политический эксперт Валерий
Клочок, пишут "Комментарии".
Мобилизация в России: какие нюансы
По словам эксперта, маловероятным является то, что
прием заявок в армию будет активным, а под стенами российских военкоматов
выстроятся очереди. Сегодня в этой стране формируют электронный регистр
новобранцев, поэтому повестки будут вручаться более целенаправленно.
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Да, это может случиться: рано или поздно, оккупанты
пополнят ряды добровольцев-контрактников в 400-500 тысяч. Однако когда это
произойдет и зачем так действовать – вопрос остается открытым. Потери России –
значительны, кроме раненых, это более 170 тыс. военных.
Но это не значит, что их отправят "пушечным мясом"
на войну в Украине – подытожил Клочок.
В свое время в регионах страны-агрессорки уже пробовали
создать добровольческие батальоны, эта миссия провалилась.
Напомним, "Комментарии" писали, что в России мобилизация под угрозой из-за материальных недостатков. Армейцев первой
волны мобилизации в Кремле призвать-то смогли, однако обеспечить средствами
индивидуальной защиты или стрелковым оружием не получилось.
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