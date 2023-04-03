Соберет ли Россия еще полмиллиона «пушечного мяса», - эксперт

Путин недоволен успехами российской армии на фронте, так что в РФ ряды мобилизованных хотят пополнить "добровольцами-контрактниками". На фронт планируют отправить еще 400 тысяч россиян. Такая картинка вполне реальна, но есть определенные нюансы. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политический эксперт Валерий Клочок, пишут "Комментарии".

Мобилизация в России: какие нюансы

По словам эксперта, маловероятным является то, что прием заявок в армию будет активным, а под стенами российских военкоматов выстроятся очереди. Сегодня в этой стране формируют электронный регистр новобранцев, поэтому повестки будут вручаться более целенаправленно.

"Опираясь на эту базу, общественного резонанса такого не будет, как было во время объявления так называемой частичной мобилизации. Но никакого добровольческого движения в России нет" – сказал Клочок.

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Да, это может случиться: рано или поздно, оккупанты пополнят ряды добровольцев-контрактников в 400-500 тысяч. Однако когда это произойдет и зачем так действовать – вопрос остается открытым. Потери России – значительны, кроме раненых, это более 170 тыс. военных.

"300-тысячная группировка, которая была в начале вторжения, уничтожена. Во время мобилизации в сентябре было, по разным данным, призвано 200 тысяч. Добавьте еще санитарные потери, а у кого-то истек контракт. Мне кажется, что заявка на 400 тысяч – это для пополнения личного состава от потерь", — резюмировал политический эксперт.

Но это не значит, что их отправят "пушечным мясом" на войну в Украине – подытожил Клочок.

В свое время в регионах страны-агрессорки уже пробовали создать добровольческие батальоны, эта миссия провалилась.

Напомним, "Комментарии" писали, что в России мобилизация под угрозой из-за материальных недостатков. Армейцев первой волны мобилизации в Кремле призвать-то смогли, однако обеспечить средствами индивидуальной защиты или стрелковым оружием не получилось.





