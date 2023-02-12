Со стороны Беларуси возможны провокации, - эксперт

Военные Украины вынуждены внимательно контролировать северную границу и следить за возможной эскалацией со стороны Беларуси, пишут "Комментарии". Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что в приграничных районах с Украиной враг продолжает удерживать свои подразделения. Также он не прекращает артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности, за прошедшие сутки рашисты обстреляли районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Угроза со стороны Беларуси

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"При том, Северское, Слобожанское Волынское и Полесское направления относительно стабильны. Там войск РФ практически нет. Только на полигонах Брестской области. Мы их контролируем и знаем их количество и их перемещение", – подчеркнул Жданов.

По словам военного эксперта, на границе располагаются белорусские войска, которые стоят на прикрытии государственной границы. На границах Севера Украины по состоянию на 12 февраля нет наступательной вражеской группировки.

"Как только оно начнет формироваться, я думаю, Генеральный штаб ВСУ нам сообщит, и мы с вами будем об этом знать. Поэтому это сразу ответ на вопрос, будет ли наступление на Севере. Однако в этих направлениях существует возможность провокации. Однако они будут связаны не с наступлением, а с наступательными действиями российских войск на Востоке Украины", – говорит эксперт.

Как писали "Комментарии", Россия своих раненых военных начала вывозить в Беларусь. На страницах "Комментариев" также говорилось, что на днях армия РФ выпустила более сотни ракет по территории Украины. Вражеская армия применила 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. Кроме того, нанесла 12 авиационных ударов. Рашисты по Украине били крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, "Калибр", а также ракетами комплекса С-300. Кроме этого, враг применял ударные БПЛА типа Shahed. Авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации Ту-95 с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе города Токмак.