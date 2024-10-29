Снова продлили военное положение: Рада поддержала решение еще на 90 дней

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие законы №12152 и №12151 были поддержаны народными депутатами на заседании, состоявшемся 29 октября 2024 года. Оба документа представил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Литвиненко.

Парламент принял законы о продлении военного положения

Согласно принятым решениям, режим военного положения будет продолжаться с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Во время голосования за закон о продлении военного положения "за" проголосовали 311 депутатов, тогда как за общую мобилизацию отдали голоса 304 народных избранника.

Это уже 13-е продолжение действия военного положения в Украине, которое было введено после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Принятые законы означают сохранение повышенного уровня защиты государства на ближайшие три месяца, а также обеспечение дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало – в Украине намерены увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине не перестают ставить вопрос мобилизации, темпы которой все еще недостаточны для того, чтобы остановить врага и уйти в контрнаступление. Какое количество войск необходимо ВСУ для победы РФ? Может ли Путин обойтись без мобилизации в РФ, задействовав только войска КНДР? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.