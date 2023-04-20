Снаряды для Украины: среди стран ЕС возник спор

Париж и Варшава устроили спор в среду, когда послы стран в ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины. Об этом изданию Politico стало известно от трех дипломатов, знакомых с ситуацией, пишет портал "Комментарии".

Снаряды. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Послы ЕС пытались выйти из тупика относительно того, как ввести план совместной закупки боеприпасов для Украины в ее борьбе с Россией. Хотя лидеры ЕС дали согласие на общую схему и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование, с тех пор страны Евросоюза столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, зарезервированный для совместных контрактов.

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Спорным вопросом спора стало то, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция выступает за то, чтобы средства оставались в пределах Евросоюза, чем раздражает некоторых ее коллег из ЕС. По словам трех дипломатов, на встрече представителей Евросоюза в среду посол Франции в ЕС обвинил своего польского коллегу в том, что тот в прессе обвиняет Париж в препятствовании достижению окончательного соглашения. Французский чиновник, по словам дипломатов, подчеркнул, что Париж просто прагматичен, и отметил, что страны ЕС уже согласились потратить 1 млрд евро на возмещение за переданные Украине боеприпасы.

Польский чиновник возразил, заявив, что Франция лишь тормозит текущие переговоры. В итоге, в дело вмешалась Швеция, которая председательствует в Совете ЕС, пытаясь найти компромисс. Шведские чиновники предложили обновленный текст договоренности, который пытался удовлетворить обе стороны. Компромиссный документ ограничил будущие контракты "экономическими операторами, созданными в ЕС и в Норвегии", но включил строку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Некоторые дипломаты считали, что новый текст слишком благосклонен к позиции Франции. Другие сетовали, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть привлечены к контрактам.

Поздно вечером в среду чиновники ЕС признали, что не смогли достичь никаких договоренностей в этот день. Переговоры, вероятно, продолжат на следующей неделе.

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